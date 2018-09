Ex chica Mekano se habría enojado con José Miguel Viñuela por no invitarla a su matrimonio

El fin de semana pasado, José Miguel Viñuela contrajo matrimonio con Constanza Lira, con quien lleva cinco años de relación y tiene dos hijos.

A la ceremonia asistieron varios rostros de la televisión, como el equipo de Mucho Gusto, y otros amigos como Javiera Suárez y María Luisa Godoy.

Sin embargo, hubo algunos que se molestaron tras no recibir una invitación, y entre ellos está una ex chica Mekano, que será parte de la gira nacional que comenzará en octubre.

Según revelaron en Intrusos, Rosemarie Dietz se habría enojado por no ser parte de la fiesta.

“El Jose nos habló del tema. Lo conversamos, pero nosotros solamente somos muy buenos compañeros de trabajo. Uno cuando se casa, invita a su círculo más cercano, que son los familiares y los amigos de toda la vida… Nosotros somos colegas, y además somo muchos. Yo no me siento mal porque no me haya invitado”, aseguró Alejandro Arriagada, para luego echar al agua a su compañera.

“La Rose se enoja por todo, entonces da lo mismo. Se enoja por todo y se le pasa a los tres minutos”, agregó.

Por su parte, Romina Sáez afirmó que son personas adultas que no deberían molestarse por esas cosas: “El asunto de las invitaciones está hace mucho tiempo y nosotros nos unimos hace súper poquito. Si me preguntas a mí, cuando yo me casé estaba en Mekano y no podía invitarlos a todos”.