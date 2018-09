La razón por la que el chascarro de Aldo Schiappacasse se escuchó durante la transmisión en CHV

Este martes, Aldo Schiappacasse debutó en la transmisión del partido de La Roja en Chilevisión con un chascarro mientras estaban al aire.

El problema ocurrió durante el entretiempo del amistoso de la selección contra Corea del Sur, donde se escuchó al comentarista retando a su compañero Cristián Arcos debido a los improperios que lanzaba.

“Te estamos escuchando siempre. Escuchamos tus tallas, escuchamos tus puteadas contra los coreanos, de repente como que es mucho”, fueron parte de las palabras de Schiappacasse.

El registro se viralizó en las redes sociales, y si bien se decía que ocurrió en plena transmisión, no fue así, ya que el diálogo no se escuchó en televisión sino que solo en la señal online.

Por eso, el productor ejecutivo del área deportiva de CHV, Marco Antonio Cumsille, reveló lo que ocurrió ese día a Las Últimas Noticias.

“No fue un problema de que se nos quedó el micrófono abierto. De hecho, ese diálogo no salió al aire por televisión, en Chile no se escuchó. Lo que pasó fue que una señal pirateada se colgó porque nuestro proveedor (TVTEL) no la encriptó”, aseguró.

Respecto al chascarro, Cumsille señaló que “es algo menor, una conversación típica que hay en el entretiempo porque no se puede decir cuando están al aire. Aldo le dijo a Cristián que el operador dejó las vías de audio abiertas entonces se escuchaba todo lo que hablaban los operadores coreanos y la gente del camión. Eso demuestra el profesionalismo de Aldo, Claudio y César porque con todo ese barullo siguieron transmitiendo”.