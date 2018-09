Pamela Lagos causó furor con su divertida respuesta a las críticas a su físico

Desde hace casi 10 años que la psicóloga Pamela Lagos aparece en televisión junto a Carmen Gloria Arroyo, primero en La Jueza y ahora en el nuevo programa de TVN.

Lagos se ha ganado el cariño del público, lo que queda demostrado en sus redes sociales, ya que tanto en Instagram como Twitter suma más de 11.500 seguidores.

Sin embargo, y como suele pasar en internet, la psicóloga ha recibido comentarios sobre su físico, especialmente luego que surgieran rumores sobre un supuesto retoque estético.

“Para los que andan pelando. No, no me he puesto botox. Estoy más gorda y por eso me veo ‘hinchada’. Tuve una hija y quedé con cuerpo ‘renancentista’ (suena más lindo). Me ha costado bajar como a todas las mujeres a las que nos gusta el vino, la comida y no vivimos de ensalada”, escribió en Twitter, causando furor con la respuesta que ya suma más de 2.200 me gusta.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Pamela aseguró que escribió el mensaje para “demostrar que esta crítica no me afecta y que uno se puede reír de estos temas”.

Además, afirmó que no toma en cuenta la “mala onda” luego de vivir un difícil momento cuando tenía siete meses de embarazo: su marido fue diagnosticado con leucemia.

Actualmente su marido está sano y ahora se dedican a celebrar la vida. “Nos tomamos nuestras copitas de vino, comemos quesitos. Estoy disfrutando que mi marido sobrevivió, que está conmigo y que mi hija está bien. Cuando vives cosas así, uno se da cuenta de que necesita ponerle más buena onda a la vida, vivir más feliz, disfrutar, comer… No me voy a preocupar, que sigan criticando todo lo que quieran y yo me voy a seguir riendo”.