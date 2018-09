El extraño comportamiento de Joaquín Méndez con su pareja en el matrimonio de Viñuela

La mujer se habría enojado con el argentino.

El matrimonio de José Miguel Viñuela sigue dando de qué hablar, pero esta vez el protagonista de la historia es Joaquín Méndez.

Resulta que el panelista del Mucho Gusto fue con una mujer que conoció a través de las redes sociales y que solamente habían hablado un par de veces.

Quizás esa fue una de las razones por la que la acompañante no lo pasó tan bien, ya que en “Intrusos” asegurando que el argentino “le compró el vestido y los zapatos, y le pagó todo lo que tiene que ver con tratamientos de belleza (depilación y peluquería). Además, le pagó un uber que la trajera a Santiago”.

“La niña no lo habría pasado muy bien en el matrimonio, porque al parecer Joaquín estaba más preocupado de compartir con el resto más que con ella. En algún minuto, ella fue casi motivo de burla del resto de la gente porque no hablaba mucho y no se integró bien al grupo. Era más bien tímida. Nos informan que ella y Joaquín terminaron muy enojados, a pesar de que él le dio alojamiento esa noche. Ella volvió muy molesta a Viña del Mar al otro día”, aseguró el periodista Michael Roldán.