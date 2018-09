Estos son los artistas que se presentarán en Creamfields 2018

¡Prepárate para Creamfields 2018! Más de 50 artistas serán los protagonistas de la nueva jornada del festival de música electrónica que se desarrollará el sábado 17 de noviembre. Esta edición, que conmemora su decimoquinto aniversario, se realizará en el Club Hípico de Santiago de 13:00 a 23:00 horas; formato diurno que desde 2016 ha sido un éxito y que al igual que en jornadas anteriores promete una increíble experiencia a todos los asistentes.

En una constante búsqueda por ofrecer una multiplicidad de opciones musicales que contara con diversos exponentes de la música electrónica y algunos representantes del pop y los sonidos urbanos.

Serán más de 10 horas continuas de shows en cinco escenarios, donde se podrá disfrutar de grandes exponentes de variados estilos musicales. En la versión 2018 de Creamfields participarán entre otros: Armin Van Buuren, Bedouin, Bruno Martini, Carnage Presents Rare, Cesqeaux, Coone, Enzo Siragusa, Faithless (DJ Set), Flosstradamus, Goldfish, Gravedgr, Igor Marijuan, Jamie Jones, Khea, Le Fleur, Matador, Mike Perry, Oliver Heldens, Sam Feldt, Saymyname, Sigma, Sunnery James & Ryan Marciano, Timmy Trumpet, What so Not, Zomboy, Carlos A, Forero, Flak Kass, Red Rabbit, Sistek, Tweeter, Vivanco y Wask.

Así como cada año, la próxima edición de Creamfields sorprenderá a los más de 30 mil asistentes con la estructura monumental del escenario principal, así como también con su show pirotécnico, los juegos mecánicos, las atracciones extra musicales y otras grandes sorpresas, que harán que la celebración de estos 15 años queden en la memoria de todos sus asistentes.

Al igual que el año pasado, Creamfields contará con más de 5.000 m² de sombra, dispensadores de agua de libre acceso, casilleros y un retiro anticipado de pulseras.

La cita es el sábado 17 de noviembre de 13:00 a 23:00 hrs. en el Club Hípico de Santiago. Entradas a la venta a través del sistema PuntoTicket.