"Ya debe estar descompuesto!": Fanáticos de Verdades Ocultas se aburrieron del velorio de Franco

El jueves pasado, los fanáticos de Verdades Ocultas sufrieron tras ser testigos del grave accidente de Franco, que terminó por quitarle la vida.

Durante toda la semana, la historia ha estado marcada por la muerte del mayor de los Soto, incluyendo cuando los carabineros le informan la noticia a María Luisa, cuando Maite debió ir a reconocer el cuerpo de su hermano y el velorio en el pasaje.

Sin embargo, los seguidores de la teleserie se están empezando a aburrir de este último punto, ya que este se transformó en el tercer capítulo en donde están velando al personaje de Ricardo Vergara.

Por eso, algunos comenzaron a criticar a la producción, asegurando que están alargando mucho esta parte de la trama y que “ya no da pena”.

Jajaja hace una semana que no la veía y tampoco me perdí de nada 😂😂😂🤣🤣 la misma hu…. cada capitulo se dan vuelta y vuelta en la misma trama !! El funeral de franco será en 1 semana más!!! Y se enterrará solo 🤣🤣🤣🤣 #VerdadesOcultas pic.twitter.com/yOE50Nf73Z

No vi la novela en toda la semana, y hoy me di cuenta que no me perdí nada…. una semana y aún sigue ahí el pobre Franco 🤦#VerdadesOcultas

— Maria Jose Pradenas (@MarjoPS8) 13 de septiembre de 2018