El análisis de Neilas Katinas sobre la Gran Gala Final de bailarines de Rojo

Este miércoles se vivió la final de los bailarines de Rojo, donde Hernán Arcil se coronó como el primer campeón de esta nueva versión del programa de talento.

Luego de esto, Neilas Katinas, miembro del jurado conocido por su rigurosidad al evaluar y por convertirse en el “villano”, analizó lo ocurrido en la gala.

“El miércoles, Hernán fue el mejor. Las presentaciones, sobre todo la primera presentación, fue impecable. A Geraldine la vi nerviosa, no le salieron las cosas como normalmente podrían salir. Yo pensé que ella iba a ser una competencia un poquito más dura, porque durante todo el programa fue creciendo y pensé que podría haber ganado, pero ayer (miércoles) no fue su día”, comenzó asegurando en conversación con Fotech.

“Matías hizo buena presentación, pero con los primeros dos fue difícil porque le falta técnica, pero es un bailarín que interpreta mucho. Va a tener un futuro muy grande”, agregó.

Respecto a ser calificado como el jurado “villano”, tal como lo fue Jaime Coloma en la versión original, Katinas confesó que “nunca fue en mala, siempre fui correcto. Siempre fui estricto y creo que la gente ve eso como algo malo. No me encuentro nada malo, sino correcto. Creo que ahora la gente lo ve y me han enviando muchos mensajes, diciendo que soy el más popular”.