La aplaudida actitud de Carla Costa tras quedar en cuarto lugar de Rojo

Este jueves se vivió la segunda Gala Final de Rojo, donde Juan Ángel Mallorca se quedó con el primer lugar en la categoría de cantantes.

Al inicio de la noche se dieron a conocer las notas que habían recibido en su presentación del día martes, para revelar qué participante quedó en cuarto lugar.

Mallorca obtuvo un 6,3, Andrei Hadler logró un 6, Jeimy Espinoza un 5,8 y Carla Costa un 5,7, por lo que ella perdió la oportunidad de presentarse en competencia.

“Me quedé con las ganas”, aseguró a Álvaro Espinoza antes de abrazar al animador y señalar que “estoy muy feliz de haber llegado a este lugar”.

“El último mes fui la mejor evaluada por el jurado y me quedo con muchas ganas de presentarme en competencia, ¡pero me voy a presentar igual no más! y lo voy a dar todo y a disfrutar el escenario por última vez”, agregó.

Finalmente, la producción le dio la oportunidad para que presentara lo que había preparado a pesar de estar fuera de la lucha por el primer lugar.

Los fanáticos de programa aplaudieron su actitud, la que contrastó con la de Nicole Hernández, quien quedó en cuarto lugar de los bailarines.

Todos deberían saber perder como la carla #RojoGalaFinalCantantes — daniela 🌚🌙 (@porotaforever) 14 de septiembre de 2018

ahí se nota en la educación, cómo lo tomó ayer la nicole el 4to lugar y como lo toma ahora Carla. #RojoGalaFinalCantantes — 🌙 (@bilscat) 14 de septiembre de 2018

#RojoGalaFinalCantantes Me gusta la actitud de Carla, eso es perder con honor 👌💪👏🎤❤ — Fernanda Acuña💜 (@fefaaa_happyh) 14 de septiembre de 2018

Que alguien le diga a Nicole, que aprenda de la actitud de Carla #RojoGalaFinalCantantes — #OpinarEsGratis (@OpinandoAvanzo) 14 de septiembre de 2018

Me encanto la actitud de la Carla! 👏👏#RojoGalaFinalCantantes — Kareen Gutierrez (@Kareen_Gu) 14 de septiembre de 2018