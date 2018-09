Nicole Hernández descargó su ira tras la polémica regla de la Gala de Rojo

Consideró que es una falta de respeto que se juegue con el artista.

El miércoles pasado se realizó la final de los bailarines de “Rojo, color del talento”, la cual estuvo marcada por la polémica regla que el cuarto lugar no se podía presentar en el show.

Nicole Hernández fue la perjudicada y a través de sus redes sociales hizo sus descargos, asegurando que no se presentó porque “es una falta de respeto jugar con el trabajo de los artistas. Nunca se nos avisó que el cuarto lugar no se iba a presentar”.

“A mí no me importa el lugar a sacar, (pero) sí es muy frustrante jugar con miles de amigos que me ayudaron a montar mis shows. Los adoro con todo mi corazón”, destacó la artista en su cuenta de Instagram.