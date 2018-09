Kenita Larraín habló de su ex Marcelo Ríos y lo que dijo ha dejado a muchos en shock

Hace 13 años, todo Chile vio a María Eugenia Larraín saliendo del aeropuerto en una silla de ruedas y mostrando las magulladuras en una de sus rodillas. Ese momento ha quedado registrado en el desordenado matrimonio de la ex modelo y el ex tenista Marcelo Ríos.

A partir de entonces se han generado miles especulaciones sobre aquel momento, hasta que por fin hoy, después de tantos años de misterio, “Kenita” decidió hablar de ello en el matinal “Hola Chile” de La Red.

“Todos se las dieron de médico opinando, como que yo lo estaba inventando. En la Clínica Las Condes me dejaron hospitalizada en cuidado intermedio por las lesiones que tenía”, comentó la ingeniera añadiendo que la silla de ruedas se la facilitaron en el mismo aeropuerto. “Llegué al aeropuerto saltando en un pie porque una rodilla me dolía mucho por las heridas y me levanté el pantalón porque me ardía esa zona de la pierna por el roce de la tela”.

En aquel entonces ella había acompañado al “Chino” Ríos a Puerto Rico a visitar a su ex pareja e hija, y sufrió el comentado accidente cuando el ex tenista estacionó su auto en una pendiente sin freno de manos y éste comenzó a retroceder a gran velocidad, obligando a Larraín a saltar del vehículo provocándose las heridas.

“Yo había apostado a hacer una familia, di el paso a casarme, era como otra oportunidad que yo sentía que me daba la vida y tampoco resultaba”, afirmó.

También admitió en el programa que con Marcelo Ríos eran muy distintos. “Aun así me casé con él. No digo que sea una mala persona, simplemente digo que no tenemos nada en común (…) Ahora lo veo como un extraño”, concluyó.

Definitivamente una historia de amor que ningún chileno olvidará.