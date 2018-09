¡Lo vuelve a hacer! Oriana Marzoli abandona reality a los dos días de haber entrado

Una vez más Oriana Marzoli lo ha vuelto a hacer. 48 horas después de haber entrado a la casa de Gran Hermano VIP como concursante ha decidido abandonar el reality. Lo ha hecho afirmando que se encuentra agotada psicológicamente de su presencia en este tipo de formatos, en los que todos sabemos es toda una experta.

“Me siento muy agobiada. Siento que no estaba preparada para entrar en otro reality”, confesó anoche a Jorge Javier Vázquez en una intervención en directo en la que Sábado Deluxe contactó con la casa de Gran Hermano. La joven dijo que lleva “mucha carga aún” de sus anteriores programas de telerrealidad: “me entra como una ansiedad que no sé explicar. Me tengo que ir. Necesito dejar los realities”.

Pese a que Vázquez trató de convencer a la ya exconcursante, fue imposible. “Me quiero ir ya y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero noo puedo. Siento que estoy defraudando a todos y estoy decepcionada conmigo misma”, afirmó en su última intervención en el programa.

A sus 26 años, Oriana ya cuenta con un largo currículum de programas en los que ha participado, tanto en España como en Sudamérica. Pero, al parecer por fin esta etapa de su vida está llegando a su fin.

¿Será?