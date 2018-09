Mariana di Girolamo mostró su radical cambio de look y luce irreconocible

A lo largo de toda nuestra vida nos vamos sometiendo a numerosos cambios de look, todo depende de la etapa en la que nos encontremos, o simplemente el estado de ánimo que tenemos en el momento. La bella actriz Maria Di Girólamo no es la excepción y hace poco nos reveló su drástico cambio de look.

Hasta hace poco la actriz nos tenía acostumbrados a su larga y ordenada cabellera castaña. Sin embargo, esto cambió de la mano del término de la teleserie “Perdona Nuestros Pecados” y el inicio del rodaje de la película “Ema” que grabó en Valparaíso junto a Gael García Bernal y el director Pablo Larraín, donde tuvo que teñirse completamente rubia.

Después de varias semanas transcurridas de aquello, por fin este sábado Mariana Di Girólamo dio a conocer el nuevo y radical cambio de look al que se sometió, y el que acompañó con la frase “Siempre soy la misma, siempre soy distinta”.

Las fotografías de la sesión estuvieron a cargo del fotógrafo Patricio Roldán, quien en su Instagram dio a conocer el proceso mientras se llevó a cabo su trabajo.