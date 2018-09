Relacionan a Cata Vallejos con el quiebre de la relación de Karol Dance con su última pareja

Todo comenzó cuando en un sólo fin de semana vieron a Karol Dance con dos mujeres distintas cada día. El pasado sábado estuvo en el matrimonio de José Miguel Viñuela junto a su ex, la modelo de 18 años Yadranka Tomicic. Y al otro día un feliz domingo con Cata Vallejos. ¿Qué está pasando?

A ver, recapitulimos… Dance y Tomicic comenzaron una relación amorosa durante el verano pasado. Como todas las últimas relaciones de Karol, a la guapa modelo no la reconoció como pareja oficial. Los panelistas del programa de Chilevisión aseguraron que ella terminó con él debido a que Karol Lucero no habría cumplido cosas que había prometido, como que asumiría públicamente el romance en junio pasado.

A pesar de que la relación del locutor y la modelo terminó hace tres semanas, igual fueron juntos al matrimonio de Viñuela. Y al día siguiente el galán compartió historias con Cata Vallejos en las redes sociales.

En Primer Plano le preguntaron a Yadranka por esa situación y estas fueron sus respuestas:“Es cosa de elloss“ . Y por su parte, Cata Vallejos aseguró que no tenía idea que a Yadranka le molestaba su íntima amistad con Dance y que él nunca se la presentó.