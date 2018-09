¿Estará o no Jaime Coloma en la nueva temporada de Rojo?

Jaime Coloma es uno de los rostros más recordados de la primera versión de Rojo en la década del 2000. Uno de los jurados más rudos con las primeras generaciones, sigue siendo un ícono que se extrañó durante la nueva versión.

Con la llegada de la segunda temporada , los rumores del regreso de “Labios de Rubí” volvieron a sonar, sobre todo entre las personas que lo quieren de vuelta.

Pero ¿Qué tanto hay de cierto de su regreso?

De acuerdo al mismo Jaime Coloma en una entrevista a Las Últimas Noticias, aseguró que hasta aún no ha hablado con nadie con respeto a un eventual regreso.

Sin embargo, sí reveló que lo llamaron para la primera temporada, no obstante, él se negó.

“Me ofrecieron participar en la primera temporada y dije que no. Ahora no me han llamado”, señaló.