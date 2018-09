¡Irreconocible! Juvenil look de Jaime Coloma desató el furor de sus seguidores

El presentador de TV, loutor de radio, crítico de arte y ex jurado de la primera versión de rojo, jaime Coloma, sorprendió a todos con un nuevo y juvenil look en su cuenta de Instagram.

El panelista de Así Somos publicó una imagen en su cuenta de un curioso “antes y después”. incluso preguntó respecto a cuántos kilos había perdido entre una y otra captura

Sin embargo, de acuerdo a LUN, ambas imágenes tienen sólo horas de diferencia.

“Las dos fotos me las tomé el mismo día, el sábado, pero con distinta ropa. Me corté el pelo y me perfilé la barba”, explicó.

“Como me corto la barba al ras, la cara se perfila, como dice mi barbero. Es lo que hago habitualmente, cada dos o tres semanas”, indicó.

Es más, el panelista aseguró que jamás ha hecho dieta.