La insólita razón por la que Oriana Marzoli abandonó el reality a días de entrar

Sólo 48 horas duró Oriana Marzoli en el reality Gran Hermano Vi, antes de que decidiera abandonar la isla.

Pero, ¿Cuál fue la razón?

La razón sería Eugenio, el ‘amigo’ con quien sale hace más de un mes.

De acuerdo a Mega, Oriana estuvo incómoda todo el tiempo que estuvo encerrada, a que escribió en la cuenta de Instagram del programa que tenía muchas ganas de escribir y que sentía que llevaba una vida encerrada (llevaba sólo un día).

De acuerdo a la venezolana: “Estamos centrados en limpiar la casa, que no sabes el asco que da con todo el polvo, tierra, hojas, muy sucio todo. No tenemos casi platos, ni cubiertos ni nada y yo que creía que venía solo a convivir, ¡no a sobrevivir!”

Además agregó: “Solo pienso en esa canción que tanto me viene a la cabeza, I want you to stay, en los últimos momentos, minutos, todo ¡pufff! Love, muchísimo, demasiado e infinito love. Todos los días, todos en mi mente (…) no quiero decepcionar a nadie y lo que más deseo y espero es que se me vaya haciendo cada día más fácil esto”.

A horas de la publicación la modelo abandonó el lugar, dispuesta a pagar la multa del reality español por la renuncia, que fluctúa entre 70.000 y 100.000 Euros, es decir, casi 2 millones de pesos chilenos.

En el Instagram oficial del reality dieron a conocer la noticia con el siguiente texto de la ahora ex participante: “Estoy como cansada, necesito un tiempo y dejar los realities. Me quiero ir ya y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero no puedo. Siento que estoy defraudando a todos y estoy decepcionada conmigo misma”.