Esta es la razón por la que Leonardo es tan cruel con su madre en Verdades Ocultas

Si bien los últimos capítulos de Verdades Ocultas se vieron marcados por la muerte de Franco Soto, hay otra historia que tiene nerviosos a los fanáticos de Verdades Ocultas.

Esto, debido que Leonardo descubrió la verdad sobre el paradero de Agustina, y juró vengarse de todos los que sabían e intentaron engañarlo, comenzando por su madre.

El personaje de Carlos Díaz se encuentra en Barcelona junto a Gabriela, y poco a poco la ha ido dopando. Sin embargo, en los últimos capítulos el ‘villano’ fue un paso más allá y la amarró de pies y manos en la cama.

Una de las mayores dudas es por qué Leonardo está siendo tan cruel con su madre, y sus diálogos en uno de los últimos capítulos podría tener la respuesta.

“Lo que quiero es que usted reflexione cómo ha sido como madre, de los errores que ha cometido, de los castigos que usted empezó a hacer desde que yo era niño hasta ahora. Mamá, ¿usted se acuerda de las humillaciones que me hacía cada vez que yo llegaba del colegio y a mí me iba mal? ¿se acuerda cuando usted me encerraba en esa bodega, usted me amarraba para que yo no saliera de la casa?, igual como usted está ahora”, lanzó, dando a conocer que el personaje de Teresita Reyes habría sido igual de cruel con su hijo.

Los seguidores de la teleserie están impactados con los nuevos niveles de locura y maldad que ha alcanzado Leonardo, y no pueden esperar para ver cómo se vengará de quienes lo engañaron.

Leonardo me encanta que sea tan desquiciado…. pero apurate en ejecutar la venganza …😉 #VerdadesOcultas — Scarlet (@Scarlet1982) 14 de septiembre de 2018