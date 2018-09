Alejandra Díaz se lanzó en picada contra el movimiento feminista: "Nos discriminan"

La ex conejita Playboy Alejandra Díaz no está contenta con el movimiento feminista, ya que, según ella, son los culpables de que tenga una menor carga laboral.

La modelo aseguró que ha tenido que reinventarse, debido a que en el rubro en el que trabaja, que incluye a modelos, anfitrionas y promotoras, ha bajado “la cantidad de pega” por culpa del feminismo.

“No es que los hombres no quieran ver a una chica linda bailando y actuando; sucede que los empresarios nos contratan menos para evitar que los critiquen. Yo al final siento que estos movimientos nos discriminan”, agregó.

Sin embargo, aclaró que “está bien que existan movimientos por la liberación de la mujer, pero yo tengo todo el derecho a mostrar mi cuerpo si quiero. Si Dios me hizo bonita y con más cualidades, ¿por qué no las puedo mostrar?”.

Si bien clarificó que es una mujer que también posee capacidades intelectuales, ya que es educadora de párvulos, indicó que “igual le saco partido a que soy bonita. Yo mantengo a mi hijo, mi casa y con estas críticas me quieren obligar a ser algo que ellas quieren”, y lamentó que hasta Morandé con Compañía haya dejado de mostrar a mujeres con poca ropa porque “tratan de no molestar a los grupos feministas. Yo perdí una vitrina”.

Actualmente es parte de la revista de Mauricio Flores, donde junto Jocelyn Medina, Aynara Eder y Alba Quezada, presentan un destapado show que presentan en fiestas.

“También hago eventos para empresas donde trabajan mayoritariamente hombres. Para ellos es grato que una chica guapa les alegre la tarde”, aseguró.

Finalmente, reconoció que ha invertido dinero en su cuerpo porque “es lo que vendo hacia afuera. Hace nueve años me puse implantes en las pechugas, voy al gimnasio, me alimento bien, me hago masajes y tratamientos. Al final soy un producto cuando estoy trabajando”.