Así son los nuevos departamentos de Juan Ángel Mallorca y Hernán Arcil tras ganar Rojo

La semana pasada, Hernán Arcil y Juan Ángel Mallorca se coronaron como los primeros ganadores de la nueva versión de Rojo.

Aparte de llevarse a casa el galardón del primer lugar, los jóvenes recibieron como premio un automóvil y un departamento, del cual no se conocían muchos detalles hasta hoy.

El gerente general de la inmobiliaria Arriendo Urbano, Rodrigo Gallardo, reveló a Las Últimas Noticias que el premio se trata de un departamento que cuenta con un dormitorio, baño en suite y cocina americana.

Además, tiene equipamiento electrónico y cuenta con áreas comunes como un salón de eventos y gimnasio.

El departamento, que está disponible para ser habitado desde hace dos eses, está ubicado en Alameda con General Velásquez y tiene un valor de 1.500 UF, o sea, $41 millones aproximadamente.

Pero, ¿qué planean hacer los ganadores con este premio?

Hernán Arcil reveló que se mudará a su nuevo hogar cuando esté lista la escritura, ya que actualmente arrienda un departamento: “Va a ser un alivio económico. Si más adelante va todo bien me gustaría arrendarlo. No me voy a deshacer del premio porque es un bien raíz, una inversión. Estuve conversándolo con mi mamá”.

El ganador de los bailarines también confesó que pasó por varios momentos difíciles a causa de la falta de dinero, asegurando que “siempre andaba urgido y corto de lucas. El jueves estuve con Felipe Galindo y él me recordó que una vez yo no quería invitar a mis compañeros del programa a mi departamento porque estuve tres días sin luz. Me hizo llorar”.

Por su parte, Juan Ángel Mallorca indicó que el departamento lo ayudará con su carrera como cantante, ya que planea quedarse en Santiago para lograrlo.

“Siempre quise tener mi hogar, no depender de mis padres, retribuirles lo que hicieron por mí. El dinero que ahorraré en arriendo se los podré mandar a ellos al sur”, afirmó.

Respecto a la decoración de su nuevo hogar, el cantante aseguró que “me gustaría algo bien sobrio, pero bonito, acogedor”.

Finalmente, ambos ganadores también revelaron que no venderán sus vehículos, en especial Hernán, quien hace algunos meses sufrió el robo de su auto tras dejarlo estacionado en el centro de Santiago.