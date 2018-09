Betsy Camino posó totalmente desnuda para callar las críticas

La cubana se aburrió de que lo digan qué hacer.

Desde que se coronó reina del Festival de Viña del Mar, la vida de Besty Camino cambió totalmente, ya que tomó un rol más protagónico en la farándula nacional.

Uno de los últimos rumores en el que estuvo involucrada, fue que ella sería la nueva novia de Arturo Vidal, luego de que de que Francisca García-Huidobro asegurara que el futbolista estaría separado de María Teresa Matus.

Por esa razón, la cubana publicó una fotografía donde aparece totalmente desnuda con el fin de callar las críticas que ha recibido en el último tiempo.

“¡Que nadie te diga qué hacer, cómo vestir , cómo vivir! Hagas lo que hagas… Si te hace feliz… Dale con todo no más. Y de ante mano para los que criticaran por traer nada de ropa… Sorry pero me importa poco”, comentó en su cuenta de Instagram.

