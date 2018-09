La razón por la que Coté Quintanilla no contesta a los comentarios mala onda de sus ex compañeros de Rojo

Hace algunos días, María José Quintanilla realizó un viaje por Estados Unidos y México para potenciar su carrera como cantante en el extranjero.

Ahora, de regreso a Chile, habló sobre su trabajo en Mucho Gusto, donde sus compañeros la felicitaron por los pasos que está dando para internacionalizar su carrera.

Además, aprovecharon de recordar los ‘inconvenientes’ que enfrentó Quintanilla antes de viajar, haciendo alusión a los polémicos dichos que Katherine Orellana lanzó en su contra.

Su ex compañera en Rojo aseguró que Coté siempre fue ‘especial’ y que se creía el cuento, agregando que cambia el canal cuando ella aparece en televisión.

Si bien no dijo nombres, este jueves realizó sus descargos luego de que Luis Jara indicara que “los chilenos tenemos que alegrarnos del éxito de otros”.

“Ustedes saben que antes que yo partiera fueron semanas súper crudas para mí, yo nunca he querido en la vida profesional dejar que mi vida personal hable, porque no trabajo para eso, no tengo un equipo que se saca la cresta para que salgan hablando de cosas que no tienen que ver con la pega, por lo tanto yo opté por no hablar no más”, comenzó diciendo.

Coté luego agregó que “finalmente hable o no hable, se habla siempre lo que quieren, y es complejo”.

Sin embargo no solo se refirió a las polémicas, ya que envió un mensaje a quienes quieran seguir sus sueños: “no hay que apurar, siento que el destino también tiene que ver con lo que uno logra… hay que seguir, hay que luchar”.