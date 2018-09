"Lo tienen de casero": Nueva aparición de Bombo Fica en CHV dejó la grande entre los televidentes

Esta semana, los canales nacionales decidieron cambiar su programación debido a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Uno de ellos fue Chilevisión, el cual optó por repetir algunas rutinas de comediantes en el Festival de Viña en vez de emitir nuevos capítulos de Bake Off y Pasapalabra.

Este lunes y martes mostraron las presentaciones de Centella, Dinamita Show y Sergio Freire, entre otros, pero fue lo transmitido este miércoles lo que generó debate en las redes sociales.

Esto debido a que volvieron a repetir la rutina de Bombo Fica del 2012, cuando ganó dos antorchas y dos gaviotas.

A través de Twitter, los televidentes no tardaron en criticar al canal, ya que consideran que es una de las rutinas de humor más repetidas en la pantalla nacional, asegurando que incluso ya se saben de memoria los chistes.

Sin embargo, también hubo quienes disfrutaron la presentación, a pesar de haberla visto anteriormente.

Me tiene chato este saco wea y @chv #HumorEnCHV no tiene otra wea que poner ? Alguna pelicula, no sé pic.twitter.com/PiVwPHvILA

— Manuel Maturana (@manolo_kbzon) 20 de septiembre de 2018