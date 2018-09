Daniel Valenzuela rompió el silencio y habló sobre el matrimonio de Paloma con su hermano

Intentó mantener el silencio, pero se aburrió de los rumores. Daniel Valenzuela habló sobre el matrimonio de su ex esposa, Paloma Aliaga, y su hermano Cristóbal Valenzuela.

En conversación en el Late de Kathy Salosny, el comunicador salió al paso de los rumores: “Es un tema que tengo súper recontra resuelto hace mucho tiempo.Para mí fue incómodo hablarlo en su minuto. Si decidí hablarlo fue después de un acoso sostenido de 6 meses. De verdad ya es un tema que tengo súper resuelto hace cinco, seis años. Tengo una armonía familiar que adoro”, dijo.

Sobre su asistencia a la ceremonia, señaló que: “si tengo ganas de ir, si no tengo ganas de ir. Si me parece bien ir o no, es problema mío. Estoy súper en paz conmigo, estoy pasándolo muy bien”, finalizó.