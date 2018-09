Hugo Valencia publicó los resultados de su intervención estética

Luego de dejar el mesón de panelistas del Bienvenidos,Hugo Valencia migró este año a TVN para integrarse al equipo del canal estatal, donde ha destacado por sus comentarios y química con Chiqui Aguayo.

Sin embargo, últimamente los televidentes han notado un cambio físico en el panelista y se lo hicieron notar a través de redes sociales, por lo que él mismo decidió salir del paso y aclarar los rumores.

“¿Qué tal el cambio? Ya que me han preguntado que algo raro me encuentran, les cuento que me hice una rinomodelación con ácido hialurónico en @clinica_terre. Un tratamiento no invasivo, rápido e indoloro, y con excelentes resultados”, escribió.

El panelista recibió muchos comentarios positivos por su cambio, que evidenció con una foto de “antes y después”.

En la misma clínica se han atendido otros rostros de TV como Conty Ganem, Vale Ortega y el ex chico reality Max Ferres.