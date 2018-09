Por esta cláusula rota Oriana Marzoli deberá pagar una multa millonaria en España

Luego de las polémicas 48 horas dentro del encierro de El Gran Hermano VIP de España, la modelo venezolana Oriana Marzoli decidió renunciar al programa.

Sin embargo, esta dimisión no será gratuita, ya que arriesga una millonaria indemnización por irse antes de ser eliminada por el público.

“La gente no tiene ni idea de lo que es estar sometida a esa presión durante tres años seguidos, la gente solo juzga al personaje público, no entiendo la falta de humanidad en las personas. Me equivoqué en que este no era el momento idóneo para entrar en este reality, sólo eso”, explicó Oriana cuando se retiró.

De acuerdo a Oriana, ella intentó negociar con la producción para no pagar la multa, cuyo monto aún no es revelado, a cambio de estar unos días más en el encierro, pero el programa no lo aceptó.

Es más, según el sitio español 20 minutos, las productoras y canales invierten millones en los concursantes, en viaje, alojamiento, trámites burocráticos, entre otros. Por lo mismo, la multa impuesta en caso de renuncia es para evitar este tipo de casos.

“Los productores se cuidan mucho en hacerlo así, porque que un concursante renuncie es una gran complicación, porque puede desnivelar un concurso, el relato de un programa o suponer ediciones posteriores si el concursante decide que no quiera que se emita algo que grabó”, explica el medio.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Oriana Marzoli renuncia a un reality. En Supervivientes participó dos veces, como concursante y como invitada, y en ambos casos se fue a las pocas horas de ingresar.