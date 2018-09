Tonka Tomicic relató detalles del violento asalto que sufrió en el Cerro San Cristóbal

Este viernes el matinal de Canal 13 Bienvenidos promocionó la nueva temporada de En Su Propia Trampa, que contó con la presencia de Emilio Sutherland.

En el contexto de esta visita fue que la animadora del programa, Tonka Tomicic, reveló detalles del violento asalto que vivió en el cerro San Cristóbal.

“A mí me pasó en el cerro. A mí también me asaltaron… Hace muchos años, tenía un pololo y andábamos los dos en bicicleta. Hacíamos downhill en el San Cristóbal, por el sendero. Otra etapa de mi vida”, comenzó la animadora.

Luego de esto, entregó más detalles: “No había mucha gente en el cerro. Nueve de la mañana, muy temprano. Desde un matorral aparecen dos tipos con así unos cuchillos. Obviamente me botan de la bicicleta y es súper fuerte. No hay nadie y estás en el cerro. Yo veo cuando la gente trota, hace ejercicio. Desde ahí nunca más me arriesgo”

“Así unos cuchillos, violentísimos. Yo dije ‘acá primero te van a violar, segundo te van a matar’. Nos hicieron subir al cerro, para atrás, si pasaba alguien no nos iban a ver”,continuó.

Su compañero Martín Cárcamo, quiso saber detalles sobre lo que le dijeron los delincuentes durante el asalto, a lo que contestó: “Garabatos. En un minuto, cuando te hacen subir, nos hicieron sacarnos los cordones de las zapatillas, porque con esos mismos cordones te amarran. ¡Fue terrible! Nosotros mismos tuvimos que sacarnos las zapatillas”.

“El tipo tuvo que haber tenido alguna droga o algo. Nos insultaba y le pegaba cuchillazos a la tierra. Nos decía unas frases terribles y acuchillaba la tierra. ¡Amenazándonos terrible! Yo le decía ‘por favor, no nos haga nada’. Eran dos, que te pillan de improviso”, añadió.

Tonka confesó que les robaron las bicicletas y los dejaron tirados en el lugar. Luego de un rato, su acompañante logró desatarse y la ayudó a escapar del lugar. “Gracias a Dios, porque podría haber sido terrible. Pudo haber sido otra la historia. Y nosotros también colaboramos en todo, no nos botamos a choro, como dicen. Yo debía haber tenido unos 25, calculo, no me acuerdo bien. Después tuve que ir a declarar, tuve que hacer reconocimiento”.

De acuerdo a Tonka, más tarde se enteró que uno de lo delincuentes estaba siendo buscado pro el delito de violación: “Yo los fui a reconocer. Fue terrible, porque uno igual piensa que te ven, pero no te ven. Tú estás con el vidrio. Los vi. Carabineros hizo un trabajo increíble, porque las personas estaban siendo buscadas, uno en particular, por violación”.

“Y ahí habían violado a varias niñas, en el cerro. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de que no nos pasara. Claro, se querían llevar las bicicletas, seguramente las querían reducir, plata fácil”, indicó.

La animadora y modelo confesó que luego de esta experiencia quedó muy mal emocionalmente y no no caminaba tranquila por la calle. Por esta razón, decidió no volver a exponerse en este tipo de situaciones y es muy precavida con los lugares que visita.