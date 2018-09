Vasco Moulian dijo la verdad: Qué piensa realmente de Mon Laferte

Hace unas semanas el ex jurado de Rojo estuvo en la polémica debido a sus comentarios sobre Mon Laferte que no cayó bien entre sus fans.

En el periodo de semifinales de Rojo, cuando Moulian criticó la elección de Andrie Hadler, al interpretar el tema Antes de Tí, de la artista chilena.

“Yo hice el ejercicio sabiendo que ibas a cantar esta canción y le pregunté a mi hija de 18 años si la conocía y me respondió: ‘Papá, no seas ñoño, cómo no la vas a conocer, es de la Mon Laferte, es el último éxito’. Y yo miré para atrás cuando estabas cantando y no se la sabía nadie…”, dijo Vasco en esa oportunidad.

Luego de las críticas desatadas en su contra, el ex jurado salió al paso diciendo que la chilena era una gran artista chilena, pero que “es un temón, pero viene recién naciendo”

Sin embargo, la crítica internacional parece no estar de acuerdo con Moulian, ya que la cantante chilena recibió una nominación a un Grammy Latino por el tema Antes de tí, la misma que el ex jurado criticó.

Los Grammy Latino serán el próximo 15 de noviembre y sabremos si el tema de la cantante resulta ser el ganador.