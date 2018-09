La enfermedad que complica a Daniela Nicolás

Es la razón por la que la actriz disfruta cada momento.

Daniela Nicolás saltó a la fama gracias a sus actuaciones en “Mamá Mechona” y “Wena Profe”, pero actualmente no lo estaría pasando muy bien, ya que en sus redes sociales aseguró que tiene una enfermedad autoinmune.

“Me genera mucho dolor, manchas en la piel, inflamación en las articulaciones, y a veces poca movilidad de algunas extremidades”, comentó la actriz.

Luego agregó que en vez de echarse para abajo, decidió disfrutar cada momento y “vivir la vida al máximo” mientras su cuerpo se lo permita.

“Desde ese minuto empecé a hacer todo lo que me gustaba, trabajar en lo que me apasiona, rodearme de personas que me quieren y quiero, levantarme siempre con ganas de hacer algo, viajar, compartir a concho con mi familia, preocuparme de las cosas chiquititas y disfrutar”, destacó.

La artista manifestó que tiene días complicados, pero “puede que la enfermedad pare en un minuto, como puede que no, por lo que no me voy a quedar en mi casa esperando que la vida pase y arrepintiéndome por todo lo que no dije e hice”.

Por último Daniela contó por qué está contando su situación y todo surgió un día que penseó que “no es necesario que nos pase algo para empezar a disfrutar la vida, no se necesitan excusas, sino ganas. Y si hubiera pensado eso desde siempre, sería igual de feliz, pero desde mucho antes. Así que los invito junto conmigo a disfrutar la vida”.