Nacho Gutiérrez le cierra la puerta a trabajar con sus ex compañeros de CHV

El comunicador se podría reencontrar con algunos en la Teletón.

Luego de su polémica salida de Chilevisión, Ignacio Gutiérrez está pasando por un un buen momento en TVN gracias a su buen trabajo en “Muy Buenos Días”.

Pese a que han pasado varios años desde su desvinculación, el comunicador aún no supera el dolor que le causó la situación.

En dicho contexto, Nacho habló en “No Culpes a la Noche” sobre la posibilidad de reencontrarse con algunos de sus ex compañeros en la próxima Teletón, ya que anteriormente había dicho que no quiere toparse con ellos.

“Hay instancias que no me gustaría repetir. No me gustaría que la tele forzara ningún tipo de reencuentro por morbo, porque la Teletón no lo necesita. La audiencia no es lesa, y si van a hacer un reencuentro por los niños, la Teletón no lo necesita”, aseguró.