Emilia Daiber derritió a sus seguidores con la primera foto de su embarazo

Hace algunos meses, la periodista de La Mañana de CHV Emilia Daiber confirmó que está embarazada de su primer hijo.

En ese momento tenía cuatro meses de embarazo, y como reveló a LUN, se enteró de la noticia de una manera muy particular: “Tenía mis sospechas y me hice un test. Jamás aparecieron las dos rayas que supuestamente indican que es un test positivo, así que simplemente lo boté a la basura y me fui a carretear”.

“Cuando regresé a mi casa miré el basurero y me di cuenta que el test tenía dos rayas y que efectivamente estaba esperando guagua”, agregó.

Sin embargo, no había compartido ninguna foto de su embarazo, hasta ahora.

En sus Instagram Stories, la periodista compartió una imagen de lado, mostrando que “ya apareció la guatita”.