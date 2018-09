Juez de Bake Off ayudó descaradamente a participante eliminada

La concursante estaba complicada con el tiempo.

Las eliminaciones de Bake Off están marcadas por la tristeza de los concursantes que dejan el programa y por el apoyo que algunas veces dan los televidentes. Pero esta vez ocurrió lo contrario.

Nathaly fue la eliminada por los jueces, pero antes de llegar a dicha decisión, Yann Yvin decidió ayudarla y él mismo se puso a revolver una masa, algo que iría contra las reglas.

Los televidentes no perdonaron la acción y criticaron al programa, pero a la misma vez celebraron la eliminación, ya que consideraron que el trabajo de la ex Yingo no fue el mejor.

#BakeOffChile na que ver que ayuden a nathaly, debieran dejr que pierda… hace rato se deberia haber ido — Su (@su_jorquera) 24 de septiembre de 2018

Que tipo de concurso es esteee!?!? El colmo que el jurado te ayude a preparar el platooo!!! #BakeOffChile — Fernanda 🌻 (@fernalepori) 24 de septiembre de 2018

#BakeOffChile

Siiiiii! Se fue la pesá de la Natalhy!!

Ahora, a quien vamos a odiar, de quien nos vamos a burlar xD pic.twitter.com/p4YO39CeqI — Natalia García (@natyandre3461) 24 de septiembre de 2018