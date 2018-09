¿Reconciliación? María Jimena Pereyra habló sobre su reencuentro con Carola Soto en Rojo

La argentina asegura que “no hay que tener rencores”.

“Rojo, el color del talento” trajo a la pantalla nuevos artista, pero también revivió viejas polémicas entre los ex integrantes del programa de talentos.

Tal es el caso de María Jimena Pereyra quien se retiró del set cuando Carolina Soto visitó el espacio, ya que esta última habría hablado mal de la pareja de la trasandina. El conflicto fue creciendo cuando se supo que la argentina pasaría a ser jurado y la interprete chilena a ser coach.

Sin embargo, Pereyra le puso paños fríos al asunto y en una entrevista con Las Últimas Noticias aseguró que no tiene problemas en trabajar con Soto.

“Tuvieron la gentileza de preguntarme si me incomodaba su presencia, pero les dije que no (…) No hay que tener rencores, hemos tenido nuestras diferencias, pero son cosas que se solucionan”, aseguró.

Por otro lado, Carolina se mostró abierta a conversar con su compañera “para limar las asperezas pendientes”, destacó.