Che Copete contó la razón por la que "El Poeta" reparte volantes en la calle

Está teniendo algunos ingresos extras.

“Don Che le tengo un poema”, fue la frase que hizo conocido a Daniel Ponce en las múltiples rutinas de humor del Che Copete en Morandé con Compañía, pero actualmente no está apareciendo en el programa de Mega.

El programa “Intrusos” de La Red vio al Poeta repartiendo volantes en la calle, pero lo que se especuló que estaría sin trabajo.

Ernesto Belloni habló con Las Últimas Noticias sobre el presente de su compañero, asegurando que Ponce lleva cerca de un mes en eso.

“Lo que pasa es que su novia está haciendo la práctica en una clínica dental y para colaborar con ella, él reparte volantes (…) Daniel me contó que la dentista le ofreció un canje por el arreglo de sus dientes, la verdad es que no sé qué tratamiento, pero me dijo que el primer día le habían hecho una limpieza”, manifestó.

Pese a tu trabajo part time, Belloni destacó que Ponce sigue apareciendo en los shows del Che Copete y que fue parte las presentaciones que hizo durante las Fiestas Patrias.