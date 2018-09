"No es lo mismo sin ella!": La mayor crítica que recibió la nueva versión de La Divina Comida

Este lunes, Chilevisión estrenó la nueva versión de La Divina Comida, que esta vez cuenta como anfitriones a cuatro personas comunes y corrientes que no se conocen entre sí.

El primer capítulo fue ampliamente comentado por los televidentes, quienes centraron su atención en un importante cambio respecto a la versión con famosos: la voz en off no era Jani Dueñas.

Al ser uno de los temas más comentados, fue la misma comediante quien salió a explicar la situación en su cuenta de Twitter.

“Para todos los que preguntan, comunicado oficial: Sigo siendo la voz en off de La Divina Comida prime, ese donde van los famosos. El nuevo Divina Comida es otro programa distinto, ahí no estoy porque no pude hacerlo por problemas de tiempo y salud”, escribió.

Además, llamó a que “vean los dos, o vean el prime, o no sé, vean o no vean lo que quieran. Pero esa es la situación, para que sepan”.

Para todos los que me escriben por mi ausencia en el nuevo formato de la Divina Comida. En este no estoy, pero en el otro si, y ahí seguimos! pic.twitter.com/sdOi6yLND4 — jani dueñas (@janidejesmar) 24 de septiembre de 2018

Los televidentes no se mostraron felices con el cambio, demostrando que la nueva voz en off no fue convincente.

Me falta Jani dueñas 🤔 #MiDivinaComida — San – dy (@xanilamb) 25 de septiembre de 2018

Me hacen faltan las copuchas, la voz de la Jani Dueñas, la casa de los faimous, la pelea de egos, al final me falta todo !!! 😥😥😥 #MiDivinaComida — ~.~ (@_KaryValdivia_) 24 de septiembre de 2018

#MiDivinaComida en esta nueva temporada se extraña demasiado a la Jani .. La nueva voz en off no me termina d convencer — gricel olivares (@Gricel_loquilla) 24 de septiembre de 2018

Insisto, el programa no es lo mismo sin el voice off de Jani Dueñas👎🏼 #MiDivinaComida — Jenni💋 (@saturnlight_) 24 de septiembre de 2018

#MiDivinaComida hace falta la voz de la jani ya le le daba su opinión y prendía el comentario — Aracely Ester (@AracelyEster2) 24 de septiembre de 2018

#MiDivinaComida cuando veo los días sábado #LaDivinaComida lo más que hablo mal de la voz en off que creo que es Jani Dueñas, pero debo decir ahora que la extraño! — Elenita (@Elenita23C) 24 de septiembre de 2018

No va a resultar esta #MiDivinaComida.

Mucha sobre actuación y sin Jani Dueñas.

Le doy dos semanas. — Lucha #TeamHeel (@LuchaTeamHeelCL) 24 de septiembre de 2018