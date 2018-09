China Suárez reveló nuevos detalles de su matrimonio con Benjamín Vicuña

Desde que China Suárez y Benjamín Vicuña dieron a conocer su compromiso, los medios a ambos lados de la cordillera han estado pendientes de cada detalle que pueda surgir sobre la ceremonia.

Por eso, la entrevista de la actriz con la revista Hola Argentina llamó la atención, ya que reveló que el matrimonio quedó en “stand by” por los proyectos laborales de ambos.

Cabe recordar que el trabajo de Vicuña en la serie Vis a Vis los tiene viviendo en España.

Sobre los rumores que señalan que la fecha sería el próximo marzo, Suárez aseguró que no está claro, pero que sí sería buena fecha ya que su hija Magnolia tendría un año.

Además, aclaró que no está apurada por casarse, ya que piensa que no le cambiará mucho la vida: “va a ser más un festejo del amor, una unión, un ensamble, pero no es algo que yo necesite como mujer para sentirme más comprometida”.

China no solo es actriz, sino que también se dedica a la moda, por lo que ella misma diseñará su vestido de novia. “Tengo miles de referencias buscadas y sé que no va a ser uno solo. Conociéndome, seguramente use cinco cambios”, confesó.

Respecto a su relación con Vicuña, la argentina solo tuvo halagos para su pareja: “Nos parecemos mucho más de lo que yo creía. Tenemos el mismo humor, nos reímos de las mismas cosas, nos miramos y nos entendemos (…) Benja tiene una personalidad que me hace bien, sabe ceder. Yo soy más dura y no quiero que nadie me cambie ¿En qué no tenemos nada que ver? Él es mucho más diplomático que yo, llega a un lugar y habla con todos, se hace amigo enseguida, es mucho más dado que yo”.

Finalmente, confesó que en el futuro espera agrandar la familia, ya que quiere tener “uno o dos” hijos más con el chileno.