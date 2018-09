La irónica respuesta de Sergio Lagos a Queraltó por decir que saldría de Canal 13

El viernes pasado, Juan Pablo Queraltó aseguró en Primer Plano que un importante rostro de Canal 13 sería desvinculado de la señal.

El periodista indicó que a Sergio Lagos “ya le notificaron que no seguía en el 13 el próximo años”, agregando que el tema estaba conversado con el animador, quien no buscaría continuar en la estación.

Por esto, Lagos aprovechó la pantalla de su programa de trasnoche Sigamos de Largo para responder a los dichos del rostro de CHV.

“Yo quiero comentar algo, hoy día después de algunos datos que fuimos recabando tenemos que comentarles que Juan Pablo Queraltó no sigue más, no hay renovación de contrato para Juan Pablo Queraltó. Es importante destacarlo”, señaló irónicamente.

Si bien Queraltó se tomó con humor la reacción de Sergio Lagos, decidió realizar un mea culpa tras ser consultado al respecto en Intrusos.

“Yo cometí un error gigante, la información no era correcta y he tratado de comunicarme con él precisamente para ofrecerle disculpas, porque creo que cuando uno comete un error uno tiene que dar la cara y asumirlo”, indicó al programa de La Red.

Además, admitió que se causó gracia la forma en que Lagos respondió: “me parece divertida la parodia, yo creo que juega también a eso, yo me río, yo lo permito, y más aún cuando uno da una información y comete un error y da una información que finalmente no era, no chequeé bien”.