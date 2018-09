VIDEO | El show de Felipe Avello se robó la atención de Pasapalabra

Los fanáticos piden que está siempre en el programa.

En el capítulo del martes recién pasado de Pasapalabra hubo un invitado especial que se robó a atención del público y de los televidentes.

Se trata de Felipe Avello quien tuvo una destacada participación en los diversos juegos y también se dio el tiempo para bromear un poco y hacer reír a todos.

El momento más destacado fue cuando el humorista cantó la canción Mickey Mal del grupo Diana Gómez que era liderado por él mismo.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Me atrevo a decir que Felipe Avello es el genio más grande de la TV chilena en los últimos 30 años.

Me encanta Felipe Avello…

Me he reído todo el rato 😊😆#PasapalabraCHV

— Pitu….. 🍃 (@ablanch4) 26 de septiembre de 2018