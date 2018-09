Wilma González se lanzó contra seguidora que utilizó a su hijo para criticarla

Wilma González es uno de los rostros nacionales que se mantienen vigentes a través de las redes sociales, donde comparte imágenes de diversas facetas de su vida.

La española, conocida por ser una conejita Playboy, suele publicar fotos con poca ropa, las que usualmente se llenan de halagos por su estado físico, ya que además se dedica a la vida fitness.

Sin embargo, no a todos les gustan ese tipo de imágenes. Y demostró una usuaria en una foto donde aparece usando un polerón y un colaless.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wilma González Mendoza (@wilmagonzalezfit) el 25 de Sep de 2018 a las 3:14 PDT

La mujer le dijo “piensa en tu hijo”, haciendo referencia al pequeño Noah, de siete años.

El mensaje no cayó bien en la ex chica reality, quien no tardó en defenderse de la mala onda: “Mi hijo ve la desnudez como algo natural, nos bañaos en la playa en España sin ropa, de hecho, desde los años 70. Además no muestro nada”.

No se quedó hasta ahí y agregó que los comentarios así son de “mentes podridas y absurdas que no saber hacer felices a sus hijos, el mío es libre, educado y feliz”.