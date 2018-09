Pamela Díaz disparó contra Mucho Gusto por las polémicas que ha vivido Paty Maldonado

La noche de este miércoles, Pamela Díaz se enfrentó al panel de Llegó Tu Hora, donde se burló de Carola de Moras, se refirió a las polémicas fotos de Alejandra Álvarez y comentó sobre su carrera.

En ese contexto, reveló que Ignacio Gutiérrez y Patricia Maldonado son sus grandes amigos dentro del mundo de la televisión.

Respecto a las polémicas que ha vivido Maldonado en el último tiempo, especialmente por el impasse protagonizado por Alejandro Goic y las peticiones para que salga de pantalla, ‘La Fiera’ no dudó en defenderla, atacando al manejo de la situación de parte de Mucho Gusto.

Díaz aseguró que “a mí me parece bien que la gente tenga que opinar y si no le gusta la Paty Maldonado que no esté. Creo que fue un error tremendo del Mucho Gusto exponerla a esa situación”.

Además, agregó que “deberían haber hecho las cosas bien. Creo que el Mucho Gusto ha abusado de lo bien que le ha ido a las teleseries y cómo los han ayudado y que todos hemos tenido en su momento (…) Creo que sí hay un abuso hoy día de egos de cosas que veo en el Mucho Gusto que a mí no me gusta y creo que la Paty es el rostro que más años lleva, es la más antigua”.

Finalmente, cerró el tema acusando que “creo que no se cuidó y de hecho, el día que llegó ese actor y se fue, la Paty no tenía idea”.