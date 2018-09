Chiqui Aguayo reveló la ruptura más "penosa" que tuvo que vivir

Los panelistas en los matinales suelen revelar algunos detalles y anécdotas de sus vidas privadas, y Chiqui Aguayo no es la excepción.

Este jueves, la comediante narró en Muy Buenos Días a Todos cuál fue uno de los peores finales de relación que ha tenido, mucho antes de casarse a su actual marido.

“A mí me patearon de la peor forma. O sea, yo me di cuenta que me iban a patear. Estaba enamorada y lo intuía. ¿Han cachado cuando uno dice ‘esto se viene’?”, comenzó contando.

Según relató, esa vez estaban “medio pasaditos de copas” y su pareja le dijo que “teníamos que hablar”, por lo que ella comenzó a ‘patear’ la conversación, hasta que finalmente él le dijo “Chiqui, esto no está funcionando”.

“Al otro día yo lo llamo y le dijo ‘hola, mi amor’. ‘Pero Chiqui, si ayer terminamos’. ‘No me acuerdo…’. Ocupé la estrategia que no me acordaba porque estaba pasada de copas. Inventé toda una estrategia ese día para reconquistarlo”.

Fue en ese momento que Chiqui compró un kit erótico para intentar salvar la relación, pero su plan no funcionó: “No pasó nada. Y terminamos de nuevo. Ahí me enojé. (…) Ahí dije ‘ya, terminamos’. Me pateó de nuevo y dije ‘ya, tú vas a terminar conmigo, pero yo no pienso terminar contigo’. Después fue penoso. Fui a su casa y la mamá habló conmigo. ‘Chiqui, ya no sabe cómo decirte que no quiere estar contigo. En serio’. Y ahí me di cuenta que estaba muy perdida”.