Ex Miss Chile disparó contra Tonka Tomicic y la llamó a reconocer sus cirugías

En 1994, Yulissa del Pino fue coronada como Miss Chile, y al año siguiente debió entregarle la corona a su sucesora Tonka Tomicic.

A 24 años de esto, Del Pino se lanzó en contra de la actual animadora de Bienvenidos a través de sus redes sociales, donde cuestionó su inteligencia y el hecho de que no se haya hecho retoques estéticos.

“Es tonta… porque está irreconocible. Una tontona. La protegen, ¡nunca la he visto con una opinión!”, escribió, para luego explicar sus dichos en el programa Intrusos.

“La vi hace un par de días, y no la reconozco. Y si la quiere hacer, bien. Si tiene la plata y su marido se la banca, perfecto. El tema es ¿para qué dice que es 100% natural?”, aseguró.

“No hay mala onda. Ella es preciosa y está más linda que nunca. El tema es que no reconoce las cirugías”, continuó lanzando Yulissa, para luego criticar la carrera de Tonka: “Le enseñaron a leer en TVN, ahí la instruyeron. No opina, no se moja el potito con nada, y además está protegida por el canal de ahora”, finalizó.