Francisca Imboden aumenta la polémica y se lanza contra las acusaciones Nicole Block

Los dichos de Nicole Block contra el área dramática de Mega y algunos de los actores siguen causando revuelo.

Ya son varias las voces que se han alzado para desmentirla, como Yamila Reyna e Ingrid Cruz, sumando a un comunicado oficial de parte del canal.

Si bien Block volvió a reiterar sus acusaciones y se lanzó en contra de las dos actrices que la contradijeron, ahora surgió un nuevo rostro de Mega negando lo denunciado, que además había sido identificado como uno de los que le hicieron bullying en su estadía en la señal.

Se trata de Francisca Imboden, quien en conversación con Intrusos aseguró que “lo encuentro divertido (…) a mí me sorprende esto, tú crees realmente que yo le voy a estar preguntando a alguien ‘nómbrame en las teleseries que yo he actuado porque sino no voy a hablar contigo’, lo encuentro como un poco divertido”.

Además, indicó que “las expectativas son muy complejas, yo he trabajado con gente que no me habla y la verdad es que no sé si eso de mi carrera, no sé, uno no es monedita de oro, no le cae bien a todo el mundo”.

Finalmente, el programa de La Red le preguntó a Francisca respecto a su trabajo con Block, ya que actuaron de madre e hija en la teleserie Tranquilo Papá.

“Yo he tenido muchos hijos, hay algunas que inevitablemente tienes más enganche como en la vida, el punto es sacar adelante un proyecto. Uno no llega a los trabajos para armar ni redes sociales ni amoroso, ni que se yo. Ojalá. Cuando se da es fantástico. Pero para que eso se dé uno tiene que llegar a la hora, si los citan a la 13 que no llegue a las 14:30 de la tarde, tiene que llegar con su texto aprendido, tiene que saber cuál es tu personaje y relacionarte con los otros desde ahí, y además tiene que estar limpiecito y ordenado”, concluyó.