Las críticas a Yamna Lobos tras defender a su pupilo de la baja nota del público en Rojo

Esta semana comenzó la segunda temporada de Rojo, donde 24 nuevos artistas participan para demostrar su talento en el canto y la danza.

Tal como ocurrió en el primer ciclo, en esta ocasión no todos los participantes han caído bien al público.

Uno de ellos es el bailarín Francisco Solar, quien se ha convertido en uno de los más odiados por los televidentes, algo que quedó reflejado en su nota del público.

Esto se debe a que el participante, quien es pololo de Chantal Gayoso, lanzó fuertes críticas contra Geraldine Muñoz durante la temporada pasada, lo que no han perdonado.

Luego de recibir un 4,6 de parte de los televidentes, su coach Yamna Lobos salió en su defensa: “Qué lastima que el público te haya evaluado tan mal, yo estuve leyendo las redes sociales y no eres ningún apitutado, te ganaste tu lugar, te vi en el casting masivo y en el domo y todo, y seguramente por eso la producción te dejó pensando en la segunda temporada”.

Las palabras de Yamna no cayeron bien en los televidentes, quienes llenaron de críticas a la bailarina, señalando que no ha entendido la verdadera razón de su molestia.

#Rojo2daTemporada Queen Yamna…hasta Américo lo conoce y me vas a decir que no es apitutado???…nos quieren ver la cara??!!🤔… además el público no lo quiere por lo poco hombre que fue con Geraldine…lo del pituto…bueno..eso es una constante en este programa…🤷

— Paula Martínez (@MartinezPau42) 27 de septiembre de 2018