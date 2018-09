Las tiernas fotos con las que Coté López demostró que es rubia natural

María José López es asidua usuaria de las redes sociales, especialmente de Instagram, donde cuenta con más de 1,1 millones de seguidores.

La modelo, que desde hace algunos meses vive nuevamente en Chile luego de que su marido Luis Jiménez firmara por Palestino, se mantiene en contacto con sus fanáticos, publicando diferentes imágenes de su vida y su familia.

Sin embargo, una crítica que ha recibido en más de una ocasión es que hay personas que no le creen que sea rubia natural, por lo que mostró en sus Instagram Stories cuál es el proceso al que se somete para llegar al tono que le gusta.

Así, reveló que no se tiñe el pelo, sino que solamente decolora hasta alcanzar el tono deseado. “Solo decoloro. No uso tintes ni tonalizante después ni antes ni entremedio, no uso colorantes ni absolutamente nada. ¿Qué parte de solo decoloro no quedó claro?“, preguntó, para luego explicar que su pelo natural el rubio oscuro.

Como algunas personas todavía no le creían, publicó dos tiernas fotos de su infancia, donde queda claro que su pelo realmente es rubio.