Steffi Méndez se lució con extravagante look en el lanzamiento de serie internacional

En más de una ocasión, Steffi Méndez se ha llevado los aplausos por su estilo a la hora de vestir, pero eso no significa que no necesite ayuda.

Eso fue lo que ocurrió para el evento del lanzamiento de la serie Pose organizado por Fox Premium, ya que contaba con un dress code complicado.

La invitación sólo indicaban la palabra ‘extravagancia’, por lo que la actriz de Mega decidió asesorarse por un experto. “Hay que pedirle ayuda a la gente que sabe”, aseguró a Las Últimas Noticias.

Finalmente, Steffi lució un vestido de Bernardo Santander bien colorido y ceñido a la cintura, el que resultó ser todo un acierto.

“Me siento un poco rara, algo tiesa. Soy mala para arreglarme pero todos me han celebrado el look”, aseguró, indicando que ella prefiere un estilo deportivo.

“Quizás por lo mismo no me gusta usar maquillaje y los tacos tampoco son lo mío. Prefiero mil veces las zapatillas. Cuando me entero que el código de vestir es muy complicado siempre recurro a mi estilista para no equivocarme”, concluyó.