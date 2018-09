“Esto no es Rojo”: Usuarios reclaman y exigen saber dónde está Jaime Davagnino ante su ausencia en la gala del programa

Si el público se encariña, entonces se encariña y no hay nada que hacerle. Y en definitiva un clarísimo ejemplo fue el episodio de eliminación del programa Rojo. Aquí, los usuarios no sólo mostraron su completo disgusto con los que se tuvieron que ir, sino también del reemplazo de la voz en off.

“El programa no es lo mismo sin él” y “Esto no es Rojo”, reclamaron algunos los usuarios de Twitter. Y es que, Jaime Davagnino, su inconfundible voz y sus icónicas frases como “Llegó el momento” o “¿De qué estamos hablando?”, se han vuelto gran parte del programa, valorado tanto por las antiguas generaciones como por las nuevas.

Según fuentes del canal, la voz en off de la gala fue el propio productor ejecutivo, Gonzalo Cordero, que asumió esa labor durante la primera hora mientras Davagnino se encontraba “terminando un pituto”.

Acá te dejamos algunos comentarios en Twitter, donde los usuarios hicieron notar su disgusto y exigieron que Jaime volviera:

¡Qué vuelva!