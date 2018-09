"Me patearon de la peor forma": Chiqui Aguayo contó el vergonzoso quiebre amoroso que sufrió hace años

Mientras se hablaba de quiebres amorosos en “Muy Buenos Días“ de TVN, Daniela Aguaya decidió confesar su peculiar y triste relato de cómo se terminó una de sus últimas relaciones. Digamos que es la experiencia más vergonzosa que ha vivido.

“A mí me patearon de la peor forma. O sea, yo me di cuenta que me iban a patear. Estaba enamorada y lo intuía. ¿Han cachado cuando uno dice ‘esto se viene’?”, comenzó comentando la comediante, en su sección ‘El matinal de Chiqui’.

Todo se dio un día que fue de copas con este expololo. Él tomó la decisión de terminar porque “ya no estaba funcionando”. El detalle es que Daniela no tenía ninguna intención de terminar… porque estaba muy enamorada.

“Al otro día yo lo llamo y le digo ‘hola, mi amor’. ‘Pero Chiqui, si ayer terminamos’. ‘No me acuerdo…’ (…) Ocupé la estrategia que no me acordaba porque estaba pasada de copas. Inventé toda una estrategia para ese día reconquistarlo”, contó la comediante, quien logró volver a estar con su pareja.

‘Chiqui’ le preparó una sorpresa a su pareja porque no quería perderlo. Con un kit erótico, que incluía plumas y lociones, la comediante se la jugó por última vez, pero nuevamente falló.

Al final, tuvo que intervenir su exsuegra para que pudiera entender lo que estaba pasando: “Me pateó de nuevo y dije ‘ya, tú vas a terminar conmigo, pero yo no pienso terminar contigo’. Después fue penoso. Fui a su casa y la mamá habló conmigo. ‘Chiqui, ya no sabe cómo decirte que no quiere estar contigo. En serio’. Y ahí me di cuenta que estaba muy perdida”, confesó.

Su historia concluyó cuando Daniela aseguró que a partir de ese momento, empezó “a ocupar todas las técnicas con otras personas: patear de manera penca”.