Aparente "cambiazo" de recetas en el repechaje de Bake Off dejó la grande en Twitter

Este domingo CHV emitió un nuevo capítulo de “Bake Off”, donde 6 ex participantes se la jugaron por una nueva oportunidad para reingresar.

En este contexto, María Eugenia, Felipe, René, Ingrid, Marisol y Nathaly atravesaron por diferentes ‘pruebas para ganarse el cupo. Sin embargo, la primera etapa generó polémica entre los seguidores del programa

Mientras cocinaban una torta con diferentes quesos y frutas, una confusión de moldes en el horno donde todos cocinaban desató una pelea.

“¡No puede ser! Me dieron vuelta el mío ¡Quedó la crema!” dijo María Eugenia al revisar su preparación.

“A ver María Eugenia, en vez de alegar, hagamos algo”, le aconsejó Nathaly. Sin embargo, la participante afectada comenzó a reprochar que esa no era su mezcla y que había una confusión. “¡Pero cómo no tiene cuidado!”, se quejó.

Después, continuó reclamado, ya que aseguró que le habían cambiado la crema. “Yo no piqué tan chiquitito el damasco”. Frente a eso, Nathaly volvió a responder: “pero qué me dice a mí, déjese de alegar usted, si ya pasó, hay que salir del paso”.

Para ayudarla, Marisol le regaló otra mezcla, pero no fue suficiente,ya que siguió insistiendo que la habían perjudicado “La gente es mala. Definitivamente me dieron vuelta la cuestión (…) Estoy furiosa, más lo que me costó hacerlo”, aseguró. Finalmente no logró regresar al programa.