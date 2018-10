Ex "Doble Tentación" está a horas de ser mamá por primera vez

Hasta hizo un video junto al padre.

Melina Figueroa se hizo conocida en nuestro país por su participación en “Doble Tentación” y por su amorío Pascual Fernández y Bruno Galassi.

Luego del fin de su estadía en el reality de Mega, la actriz se fue a México y comenzó una relación con Emiliano Castro, quienes prontamente se casarán.

Pero eso no es todo, ya que Melina está a pocas horas de ser madre por primera vez, tal como lo contó en su cuenta de Instagram.

“Hoy cumplo 9 meses, mi fecha promedio es desde el 15 de octubre en adelante. No imaginan todo el número de sentimientos que tengo en este momento. No dejo de emocionarme cuando pienso en lo cerca que estoy del día que cambiara nuestras vidas para siempre”, comentó la ex chica reality.

