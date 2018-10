"Métanse su plata por el..." Pedro Ruminot rechazó millonario contrato por calificarlo de racista

El comediante Pedro Ruminot es conocido por sus rutinas donde constantemente se ríe de su físico y su relación con la también comediante Alison Mandel.

Sin embargo, hace poco compartió una dura reflexión sobre su rechazo a protagonizar un millonario spot para una marca de ropa, donde se burlaban de él por ser moreno, catalogándolo de “asqueroso y racista”.

“Hace unas semanas me llamaron para un comercial donde sería rostro de una marca de ropa. Primera vez que me pasaba y encontraba raro que me llamaran para algo así. Era harta plata igual. Millones. Al llegar a la prueba de vestuario, aún no me pasaban el guión, y después de terminar de probarme todas las prendas, finalmente leí el guión”, comenzó el humorista

Luego, es esposo de Alison Mandel continuó: “El comercial se trataba sobre un moreno que se creía mino y el rubio del comercial se reía de él diciendo que era “mino” poniendo gestos y caras de burla (según el guión, no es culpa del rostro que haría eso) lo que se entendía de esta campaña era que los morenos eran feos y si se ponían la ropa de esta marca, su apariencia iba a cambiar… bueno los miré y les dije que no, que no haría eso, que me parecía una falta de respeto no solo hacia mi, sino a la gente que en su mayoría en Chile tiene rasgos y color de piel como el mío”.

Finalmente, hizo un llamado a los medios a terminar con los estereotipos impuestos por la publicidad, siendo poco realistas con la sociedad chilena. Además de aceptar la diversidad y no discriminar por cosas como: el color de piel y cabello.

“No entiendo porque en los comerciales todos los niños son rubios, solo las mamás van al supermercado y son todas flacas, los papás son unos tontos que no saben cuidar a sus hijos y los bellos son todos los estereotipos que los medios nos dicen que son bellos. Yo se que no soy “bonito” o “mino” y ni siquiera es tema para mi. De todos modos siempre leo que le comentan a mi esposa en Instagram cómo está con ese hombre feo, que tiene mal gusto, o que yo solo estoy con ella por “suerte”. Creo que estamos en el momento de cambiar estos paradigmas y que la sociedad sea más real aceptándonos a todos y dejar de promover que unos son mejores que otros solo por su aspecto . Por último, métanse su plata por el orto amigos del comercial 😘 viva Chile, viva el pueblo, viva la diversidad”.